Ein Hunderte Millionen schwerer Immobiliendeal zwischen der EU-Kommission und Belgien ruft die Europäische Staatsanwaltschaft auf den Plan. Die Behörde sammelt Beweise - es gibt Durchsuchungen.
12.02.2026 - 16:10 Uhr
Brüssel - Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) ermittelt gegen die Europäische Kommission. Es geht um den Verkauf von Immobilien an den belgischen Staat, wie die Europäische Kommission selbst bestätigte. In Räumen der Brüsseler Behörde gab es laut informierten Kreisen Durchsuchungen. EPPO teilte darüber hinaus mit, dass sie im Rahmen einer laufenden Untersuchung Beweismittel sammele.