Der Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs treibt die Verbraucherpreise nach oben. Nun reagiert die Europäische Zentralbank. Sparer profitieren schon jetzt davon.
11.06.2026 - 14:19 Uhr
Frankfurt/Main - Mit der ersten Zinserhöhung seit fast drei Jahren stemmt sich die Europäische Zentralbank (EZB) gegen den Inflationsschub infolge des Iran-Kriegs. Die Euro-Währungshüter heben den für Banken und Sparer wichtigen Einlagenzins um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent an, wie der EZB-Rat in Frankfurt entschied.