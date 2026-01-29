Der VfB Stuttgart steht in der Play-off-Zwischenrunde der Europa League. Auf diese Gegner können die Schwaben treffen.
29.01.2026 - 23:36 Uhr
Es kam wie erwartet: Nach dem 3:2 des VfB Stuttgart gegen Young Boys Bern steht der Club in der Play-off-Zwischenrunde der Europa League. Dafür qualifiziert ihn der 11. Platz. Ebenso steht fest, gegen wen es in der kommenden Runde gehe kann – zwei Teams können dem VfB bei der Auslosung in Nyon an diesem Freitag (13 Uhr/Livestream) zugelost werden. Wir stellen die möglichen Gegner vor.