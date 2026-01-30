Bald starten die Playoffs der UEFA Europa League. Heute entscheidet die Auslosung, auf wen der VfB Stuttgart trifft. Alle Infos im Überblick.
Am heutigen Freitag werden die Playoffs der UEFA Europa League ausgelost. Der VfB Stuttgart muss ins Achtelfinale der Europa League den Umweg über die ungeliebte Zwischenrunde nehmen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gewann zwar zum Abschluss der Ligaphase gegen die Young Boys Bern glücklich mit 3:2 (2:1) - doch nach drei Auswärtsniederlagen verfehlte der VfB die angestrebten Top acht als Tabellenelfter knapp. An der Auslosung nehmen die Teams teil, die in der Ligaphase der Europa League die Plätze 9 bis 24 belegt haben. Die acht besten Mannschaften der Ligaphase qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale - dazu gehört der SC Freiburg. Die Breisgauer schlossen die Ligaphase mit dem siebten Tabellenplatz ab.