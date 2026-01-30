Veranstaltung : Auslosung der Europa-League-Playoffs 2025/26

: Auslosung der Europa-League-Playoffs 2025/26 Datum: Freitag, 30. Januar 2026

Freitag, 30. Januar 2026 Uhrzeit : 13:00 Uhr

: 13:00 Uhr Ort: Nyon, Schweiz

Übertragung der Auslosung live im TV und Stream

Die Auslosung der Europa-League-Playoffs wird auf mehreren Plattformen übertragen. Sowohl RTL+ als auch Sky zeigen die Auslosung. Außerdem bietet die UEFA auf UEFA.com einen Livestream zur Auslosung an.

Die Übertragung der Auslosung noch einmal im Überblick:

Pay-TV : Sky Sport News

: Sky Sport News Free-TV : -

: - Livestream: UEFA.com, skysport.de, RTL+

Europa League Playoffs: Wann geht es los?

Die Playoffs werden im Februar ausgespielt.

Die Termine der K.-o.-Phase:

Play-offs der K.-o.-Phase: 19. & 26. Februar 2026

Achtelfinale: 12. & 19. März 2026

Viertelfinale: 9. & 16. April 2026

Halbfinale: 30. April & 7. Mai 2026

Finale: 20. Mai 2026 (Istanbul)

Europa League: Diese Teams müssen in die Playoffs

Die Teams auf den Plätzen neun bis 24 müssen in den Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen: