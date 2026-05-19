Der SC Freiburg steht vor dem größten Spiel der Clubhistorie. Es winkt der Europapokal-Triumph mit einer Philosophie, die auf Konstanz und Eigengewächse setzt. Auch Joachim Löw ist voll des Lobes.
19.05.2026 - 13:21 Uhr
Istanbul - Vom beschaulichen Südbaden in die pulsierende Millionen-Metropole Istanbul, als kleiner Bundesligist auf die große Bühne: Der SC Freiburg steht am Bosporus am Ende einer denkwürdigen Saison und kann diese mit dem Titel in der Europa League perfekt vollenden. Ein Triumph über Aston Villa am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) wäre ein bemerkenswertes Statement auf dem Freiburger Weg.