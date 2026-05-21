Emiliano Martínez gilt ohnehin als harter Hund. Das siegreiche Finale gegen den SC Freiburg bestritt der Argentinier mit einem gebrochenen Finger im Tor. Wie es dazu kam.
21.05.2026 - 09:07 Uhr
Aston Villas argentinischer Weltmeister-Torwart Emiliano Martínez hat mit einem gebrochenen Finger das Finale der Europa League bestritten – und den anschließenden Jubel. Nach dem 3:0 gegen den SC Freiburg in Istanbul verriet der 33-Jährige dem Sender ESPN, dass er sich die Verletzung schon beim Aufwärmen zugezogen hatte. „Aber ich habe das nicht als etwas Negatives empfunden“, betonte Martínez.