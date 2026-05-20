Aston Villa zeigt dem SC Freiburg im Endspiel der Europa League klar die Grenzen auf. Der Fußball-Bundesligist kann dennoch auf eine besondere Saison zurückblicken.
20.05.2026 - 23:22 Uhr
Istanbul - Prinz William beklatschte als Edelfan lächelnd Aston Villa, SC-Stürmer Igor Matanovic spuckte verbittert auf den Rasen des Besiktas Parks. Seine Mitspieler reihten sich ernüchtert vor den mitgereisten Anhängern auf, die erhoffte Krönung für den SC Freiburg ist nach einer außergewöhnlichen Europa-League-Reise ausgeblieben. 0:3 (0:2) unterlag der Fußball-Bundesligist dem übermächtigen Favoriten aus der Premier League. Phasenweise bekamen die Badener im Europa-League-Finale einen Klassenunterschied aufgezeigt.