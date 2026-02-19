In der UEFA Europa League 2025/26 stehen die Playoffs an. Welcher Sender überträgt im TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream für die Spiele?

Am heutigen Donnerstag stehen in der UEFA Europa League 2025/26 die Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale auf dem Programm. Mit dem VfB Stuttgart ist ein Bundesligist im Einsatz. In erster Linie geht es für die Schwaben am Abend im berühmten Celtic Park darum, sich für das Rückspiel am 26. Februar eine gute Ausgangsposition zu verschaffen, um das Minimalziel Achtelfinale zu erreichen. Die Hoffnungen ruhen dabei vor allem auf Demirovic und Deniz Undav. „In der Offensive funktioniert es sehr gut“, betonte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Der SC Freiburg ist als Siebter der Ligaphase bereits für die Runde der letzten 16 qualifiziert.

Alle Informationen zur Übertragung der heutigen Spiele in der UEFA Europa League im Überblick.

Europa League 2025/26: Welcher Sender hat die Übertragungsrechte?

Hier gibt es für alle Fans erfreuliche Nachrichten. Denn ausgewählte Spiele der UEFA Europa League werden live im Free-TV gezeigt. Während die Übertragungsrechte für die Champions League hierzulande bei DAZN und Amazon Prime liegen, zeigt der Kölner Privatsender RTL die Europa League exklusiv im Free-TV und Livestream. Die Kölner Mediengruppe hat die exklusiven Übertragungsrechte bis 2027

Je Spieltag sind zehn Spiele in Einzelstreams und Konferenzen bei RTL+ sowie eine Partie im Hauptsender bei RTL zu sehen. Zwei Partien pro Spieltag zeigt zudem der Pay-TV-Sender Sky. Am heutigen Donnerstag sind das die Spiele zwischen HSK Zrinjski Mostar gegen Crystal Palace in der Conference League ab 18:35 Uhr und ab 20:50 Uhr Panathinaikos Athen gegen Viktoria Pilsen in der Europa League.

Wer überträgt die Europa League heute im TV und Stream?

Der VfB Stuttgart spielt als einziges deutsches Team in den Playoffs der UEFA Europa League. Die Partie gegen Celtic Glasgow wird live sowohl bei RTL als auch bei NITRO im Free-TV übertragen. RTL+ zeigt zudem alle Partien des heutigen Tages im Livestream, allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement.

Die Übertragung der Europa League am Donnerstag, dem 19. Februar 2026:

18:45 Uhr: Dinamo Zagreb – KRC Genk – live bei RTL+

18:45 Uhr: Brann Bergen – FC Bologna – live bei RTL+

18:45 Uhr: Fenerbahçe – Nottingham Forest – live bei RTL+

18:45 Uhr: PAOK – Celta Vigo – live bei RTL+

21:00 Uhr: Panathinaikos – Viktoria Plzeň – live bei RTL+ und Sky

21:00 Uhr: Ludogorez Rasgrad – Ferencváros – live bei RTL+

21:00 Uhr: Celtic Glasgow – VfB Stuttgart – live bei RTL, NITRO und RTL+

21:00 Uhr: Lille OSC – Roter Stern Belgrad – live bei RTL+

So seht ihr die Europa League live im Stream

Die Partien, die nicht im Free-TV gezeigt werden, können lediglich über den kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ angesehen werden. Hierfür gibt es unterschiedliche Abo-Pakete: Mit dem Basic-Paket für 5,99 Euro im Monat können die Spiele nicht verfolgt werden. Mit der Premium-Version für 8,99 Euro pro Monat können die Spiele werbeunterstützt auf einem Gerät und mit Download-Funktion gestreamt werden. Das Max-Angebot für 12,99 Euro pro Monat ermöglicht das Streamen der EL-Spiele auf bis zu zwei Geräten und ohne Werbung.