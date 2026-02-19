In der UEFA Europa League 2025/26 stehen die Playoffs an. Welcher Sender überträgt im TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream für die Spiele?
Am heutigen Donnerstag stehen in der UEFA Europa League 2025/26 die Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale auf dem Programm. Mit dem VfB Stuttgart ist ein Bundesligist im Einsatz. In erster Linie geht es für die Schwaben am Abend im berühmten Celtic Park darum, sich für das Rückspiel am 26. Februar eine gute Ausgangsposition zu verschaffen, um das Minimalziel Achtelfinale zu erreichen. Die Hoffnungen ruhen dabei vor allem auf Demirovic und Deniz Undav. „In der Offensive funktioniert es sehr gut“, betonte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Der SC Freiburg ist als Siebter der Ligaphase bereits für die Runde der letzten 16 qualifiziert.