In der UEFA Europa League 2025/26 steht der achte und somit letzte Spieltag an. Welcher Sender überträgt im TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream für die Spiele?
Am heutigen Donnerstag steht in der UEFA Europa League 2025/26 der 8. Spieltag auf dem Programm. Am letzten Spieltag der Europa League ist Spannung garantiert. Der SC Freiburg will vorrangig seinen Platz unter den Top acht absichern, könnte andererseits aber bei einem Sieg beim OSC Lille die Ligaphase gar auf Rang eins abschließen. Der VfB Stuttgart hofft, mit drei Punkten im Heimspiel gegen die Young Boys Bern doch noch die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale zu schaffen. Dafür muss der Tabellen-13. allerdings auch auf Patzer der direkten Konkurrenz hoffen. Alle Spiele starten zeitgleich um 21.00 Uhr.