In der UEFA Europa League 2025/26 steht der achte und somit letzte Spieltag an. Welcher Sender überträgt im TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream für die Spiele?

Am heutigen Donnerstag steht in der UEFA Europa League 2025/26 der 8. Spieltag auf dem Programm. Am letzten Spieltag der Europa League ist Spannung garantiert. Der SC Freiburg will vorrangig seinen Platz unter den Top acht absichern, könnte andererseits aber bei einem Sieg beim OSC Lille die Ligaphase gar auf Rang eins abschließen. Der VfB Stuttgart hofft, mit drei Punkten im Heimspiel gegen die Young Boys Bern doch noch die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale zu schaffen. Dafür muss der Tabellen-13. allerdings auch auf Patzer der direkten Konkurrenz hoffen. Alle Spiele starten zeitgleich um 21.00 Uhr.

Alle Informationen zur Übertragung der heutigen Spiele in der UEFA Europa League im Überblick.

Europa League 2025/26: Welcher Sender hat die Übertragungsrechte?

Hier gibt es für alle Fans erfreuliche Nachrichten. Denn ausgewählte Spiele der UEFA Europa League werden live im Free-TV gezeigt. Während die Übertragungsrechte für die Champions League hierzulande bei DAZN und Amazon Prime liegen, zeigt der Kölner Privatsender RTL die Europa League exklusiv im Free-TV und Livestream. Die Kölner Mediengruppe hat die exklusiven Übertragungsrechte bis 2027.

Je Spieltag sind eine Partie im Hauptsender bei RTL sowie Nitro und zehn Spiele in Einzelstreams und Konferenzen beim kostenpflichtigen Internet-Sender RTL+ zu sehen. Normalerweise zeigt zudem der Pay-TV-Sender Sky zwei Partien pro Spieltag live. Aufgrund der zeitgleichen Anstoßzeit am letzten Spieltag ist das heute anders. An diesem Donnerstag läuft bei Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event ab 20:50 Uh allerdings mit Panathinaikos Athen gegen AS Rom nur eine Partie.