Bei seinem Startelf-Debüt für die AS Rom unterläuft Mats Hummels zwar ein Missgeschick. Dann aber wird der Weltmeister von 2014 zum Matchwinner - sein Trainer freut sich sehr.

dpa 29.11.2024 - 08:03 Uhr

London - Mats Hummels ist nach seinem Last-Minute-Tor für die AS Roma von seinem Trainer in höchsten Tönen gelobt worden. Der deutsche Ex-Nationalspieler sei zwar "noch nicht in Topform", sagte Claudio Ranieri im Anschluss an das 2:2 des italienischen Clubs bei Tottenham Hotspur. In der Europa-League-Partie sei Hummels aber "eine Schlüsselfigur in der Abwehr" gewesen.