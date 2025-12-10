Mit einem Sieg über Maccabi Tel Aviv möchte der VfB vorzeitig die K.o.-Phase der Europa League erreichen. Unterschätzen will man den Vorletzten der Ligaphasen-Tabelle nicht.
10.12.2025 - 14:29 Uhr
Mit nur einem Punkt nach den ersten fünf Spielen der Europa League, geholt durch ein 0:0 gegen Paok Saloniki, liegt Maccabi Tel Aviv auf dem vorletzten Platz der insgesamt 36 Teams umfassenden Tabelle der Ligaphase. Dennoch will der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß den israelischen Meister nicht unterschätzen.