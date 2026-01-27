Sie wollen ihr Team in Lyon anfeuern – dann kommt es zur Katastrophe. Was Augenzeugen und das griechische Außenministerium über den Unfall von griechischen Fans berichten.
27.01.2026 - 17:20 Uhr
Sieben Fans des griechischen Fußballclubs PAOK Saloniki sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Rumänien ums Leben gekommen. Die jungen Griechen waren auf dem Weg zum Europa-League-Spiel zwischen Olympique Lyon und PAOK, das am Donnerstag in Lyon stattfinden soll, wie der griechische Rundfunk unter Berufung auf das Außenministerium berichtete.