Der formstarke Igor Matanovic führt den SC Freiburg zum Heimerfolg gegen Maccabi Tel Aviv. Die strengen Sicherheitsvorkehrungen rund um die Partie machen sich durchaus bemerkbar.
22.01.2026 - 21:15 Uhr
Freiburg - Begleitet von strengen Sicherheitsmaßnahmen und einem Fan-Boykott steht der SC Freiburg dicht vor dem direkten Einzug ins Achtelfinale der Europa League. Der Fußball-Bundesligist bezwang Israels Rekordmeister Maccabi Tel Aviv durch ein spätes Tor von Igor Matanovic (82. Minute) mit 1:0 (0:0). Weil der FC Porto bei Viktoria Pilsen in der 90. Minute noch ausglich, kann der Sportclub rein rechnerisch noch von einem der ersten acht Plätze verdrängt werden.