In der UEFA Europa League 2025/26 steht der 7. Spieltag an. Welcher Sender überträgt im TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream für die Spiele?

Digital Desk: Kai Winderl

Am heutigen Donnerstag steht in der UEFA Europa League 2025/26 der 7. Spieltag auf dem Programm, bei dem zwei deutsche Fußball-Bundesligisten auf Heimsiege hoffen. Fußball-Bundesligist SC Freiburg kann im Heimspiel in der Europa League gegen Maccabi Tel Aviv einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Für den VfB Stuttgart geht es auswärts gegen den Tabellennachbarn AS Rom. Auch die Stuttgarter, aktuell Neunter in der Tabelle, können noch die direkte Qualifikation für das Achtelfinale schaffen. 

Alle Informationen zur Übertragung der heutigen Spiele in der UEFA Europa League im Überblick.

 