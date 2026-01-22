Am heutigen Donnerstag steht in der UEFA Europa League 2025/26 der 7. Spieltag auf dem Programm, bei dem zwei deutsche Fußball-Bundesligisten auf Heimsiege hoffen . Fußball-Bundesligist SC Freiburg kann im Heimspiel in der Europa League gegen Maccabi Tel Aviv einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Für den VfB Stuttgart geht es auswärts gegen den Tabellennachbarn AS Rom. Auch die Stuttgarter, aktuell Neunter in der Tabelle, können noch die direkte Qualifikation für das Achtelfinale schaffen.

Alle Informationen zur Übertragung der heutigen Spiele in der UEFA Europa League im Überblick.

Europa League 2025/26: Welcher Sender hat die Übertragungsrechte?

Hier gibt es für alle Fans erfreuliche Nachrichten. Denn ausgewählte Spiele der UEFA Europa League werden live im Free-TV gezeigt. Während die Übertragungsrechte für die Champions League hierzulande bei DAZN und Amazon Prime liegen, zeigt der Kölner Privatsender RTL die Europa League exklusiv im Free-TV und Livestream. Die Kölner Mediengruppe hat die exklusiven Übertragungsrechte bis 2027. Hier könnt ihr RTL+ direkt abonnieren, um keine Europa League-Spiele mehr zu verpassen.*

Je Spieltag sind eine Partie im Hauptsender bei RTL sowie Nitro und zehn Spiele in Einzelstreams und Konferenzen beim kostenpflichtigen Internet-Sender RTL+ zu sehen. Zwei Partien pro Spieltag zeigt zudem der Pay-TV-Sender Sky. An diesem Donnerstag läuft bei Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event ab 18:35 Uhr das Europa-League-Spiel Viktoria Pilsen gegen FC Porto. Später folgt dann ab 20:50 Uhr ebenfalls ein Duell der Europa League zwischen Sporting Braga und Nottingham Forest.