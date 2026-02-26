Erst ein Fehlstart, dann zwei aberkannte Tore. Der VfB Stuttgart verliert das Rückspiel gegen Glasgow, mischt aber im Achtelfinale in der Europa League mit. Wieder gibt es Ärger um aberkannte Tore.
26.02.2026 - 21:05 Uhr
Stuttgart - Nach einem blitzschnellen Rückschlag ist der VfB Stuttgart trotz einer enttäuschenden Vorstellung ins Achtelfinale der Europa League eingezogen. Beim 0:1 (0:1) gegen den schottischen Meister Celtic Glasgow kassierten die Schwaben die erste Heimniederlage der Europapokal-Saison - und regten sich mal wieder über die Videoschiedsrichter auf.