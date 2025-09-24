Am Donnerstag empfängt der VfB Stuttgart zum Europa-League-Auftakt die Mannschaft von Celta Vigo. Trainer Sebastian Hoeneß und Stürmer Ermedin Demirovic freuen sich auf den Wettbewerb.
Für Trainer Sebastian Hoeneß vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart ist die Teilnahme am Europapokal auch im zweiten Jahr in Folge noch immer „etwas ganz Besonderes“. „Ich hoffe nicht, dass das für irgendjemanden hier normal ist“, sagte der 43-Jährige vor dem Auftakt in der Europa League gegen Celta Vigo am Donnerstag (21 Uhr/Liveticker): „Es wird ein Flutlichtspiel, vor 60.000 Zuschauern, gegen eine spanische Topmannschaft – das kann nicht Normalität sein.“