Matthias Ginter wütet, Philipp Treu würde am liebsten alles zertrümmern – doch beim SC Freiburg soll der Frust jetzt zum Turbo für den Saisonendspurt werden. Eine Zitterpartie wartet.
01.05.2026 - 09:52 Uhr
Braga - Aus Ärger soll Antrieb werden: Die Emotionen von Abwehrchef Matthias Ginter und seinen Teamkollegen sollen dem SC Freiburg im Saisonfinale zusätzlichen Schub geben. Die Richtung ist klar: Wut in Energie umwandeln, den Blick nach vorn richten. Denn trotz der Last-Minute-Niederlage im Hinspiel der Europa League bei Sporting Braga (1:2) "ist noch alles drin", sagte Trainer Julian Schuster. Der 41-Jährige nimmt nach dem bitteren Dämpfer in der Nachspielzeit "eine Mischung aus Ärger, Fokus und Glaube" wahr.