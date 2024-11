Teamfoto der Bosnier in Achterbahn – VfB-Profi Demirovic schaut zu

Vor dem Deutschland-Spiel in Freiburg steigt die Nationalmannschaft aus Bosnien-Herzegowina in die Achterbahn. Der Trainer hatte davor durchaus Respekt, ein Bundesliga-Profi schaut zu.

red/dpa 15.11.2024 - 19:13 Uhr

Die Fahrt mit der Achterbahn vor dem Deutschland-Spiel hat Bosnien-Herzegowinas Nationaltrainer Sergej Barbarez vor eine Herausforderung gestellt. „Ich wusste auch nicht genau, was auf uns auf zukommt“, sagte der frühere Bundesliga-Spieler vor der Nations-League-Partie am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg. „Ich bin eigentlich auch kein Liebhaber von solchen Sachen.“