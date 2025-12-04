Meterhohe Türme krachen ein, acht Menschen werden verletzt: Warum der Prozess gegen einen mutmaßlich verantwortlichen Geschäftsführer jetzt neu aufgerollt werden muss.
Nach einem Unglück bei einer Wassershow im Europa-Park mit mehreren Verletzten muss der Prozess im nächsten Jahr neu starten. Der Verteidiger des Angeklagten sei erkrankt, teilte der Direktor des Amtsgerichts im südbadischen Ettenheim, Wolfram Wegmann, mit. Erst nach dessen Genesung könnten neue Termine abgesprochen werden, erklärte Wegmann. Es geht um gefährliche Körperverletzung in acht Fällen.