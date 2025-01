Oliver Altherr, Mitgesellschafter und CEO von Eatrenalin im Europa Park, ist am Neujahrstag völlig überraschend gestorben.

red 03.01.2025 - 12:53 Uhr

Der plötzliche Tod des Gastronomieexperten und Unternehmers Oliver Altherr (58) hat tiefes Bedauern und Trauer ausgelöst. Thomas Mack, geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Park und CEO von Eatrenalin, drückt seine Bestürzung aus: „Der plötzliche Tod von Oliver Altherr macht uns tief betroffen. Wir verlieren mit ihm einen sehr guten Freund, einen großartigen Menschen und einen der ganz Großen der internationalen Gastronomieszene.„ Oliver Altherr, Mitgesellschafter und CEO von Eatrenalin, ist am Neujahrstag völlig überraschend gestorben. Oliver Altherr war maßgeblich am Aufbau und an der Entwicklung von Eatrenalin beteiligt. Er war ein einzigartiger Stratege und hatte in der internationalen Gastronomie einen erstklassigen Ruf. „Für uns war Oliver Altherr ein Glücksfall. Seine Weitsicht, sein untrügliches Gespür für Trends und sein kreatives Denken haben das Projekt maßgeblich geprägt. Er war ein Macher mit Visionen und ein Mann mit Bodenhaftung“, so Thomas Mack.