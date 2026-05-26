Im Europa-Park stoppt ein Stromausfall am Dienstagnachmittag kurzzeitig die Action. Was bislang bekannt ist.

Wegen eines kurzzeitigen Stromausfalls im Europa-Park Rust sind am Nachmittag einige der Attraktionen für Besucher nicht zugänglich gewesen, Fahrgeschäfte kamen zum Stillstand. Nach Worten eines Parksprechers hatte der Ausfall nur etwa fünf Minuten gedauert. Danach sei der Betrieb wieder angelaufen und laufe mittlerweile wieder normal. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. 

 

Unsere Empfehlung für Sie

Europapark und Tripsdrill: Ab Juni gibt es den Bus von Stuttgart und der Region aus zur Achterbahn

Europapark und Tripsdrill Ab Juni gibt es den Bus von Stuttgart und der Region aus zur Achterbahn

Ein Stuttgarter Unternehmer will mit neuen Buslinien Stuttgart und die Region mit den beliebten Freizeitparks in Rust und Cleebronn verbinden.

So mussten laut den „Badischen Neuesten Nachrichten“ Besucher Wartebereiche verlassen, auch einzelne Anlagen seien evakuiert worden. Vor allem größere Fahrgeschäfte seien betroffen gewesen. Der Netzbetreiber habe die Stromversorgung zügig wieder hergestellt. Weiterer Details waren zunächst nicht bekannt.

Europa-Park ist Deutschlands größter Freizeitpark

Der Europa-Park in der südbadischen Gemeinde Rust nahe Freiburg ist Deutschlands größter Freizeitpark. Der Park bietet mehr als 100 Attraktionen und Shows und feierte vergangenen Juli sein 50-jähriges Bestehen. Nach eigenen Angaben begrüßte der Park im vergangenen Jahr mehr als sieben Millionen Besucherinnen und Besucher.