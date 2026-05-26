Im Europa-Park stoppt ein Stromausfall am Dienstagnachmittag kurzzeitig die Action. Was bislang bekannt ist.

red/dpa/lsw 26.05.2026 - 15:59 Uhr

Wegen eines kurzzeitigen Stromausfalls im Europa-Park Rust sind am Nachmittag einige der Attraktionen für Besucher nicht zugänglich gewesen, Fahrgeschäfte kamen zum Stillstand. Nach Worten eines Parksprechers hatte der Ausfall nur etwa fünf Minuten gedauert. Danach sei der Betrieb wieder angelaufen und laufe mittlerweile wieder normal. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.