Gleich vier Zwei-Sterne-Köche aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bringen ihre Kreationen in das Erlebnisrestaurant Eatrenalin ein. Das neue Menü ist nicht günstig, aber gut.
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? So ähnlich könnte sich die Inhaberfamilie Mack im Europapark Rust gesagt haben, als es um die neue kulinarische Konzeption für das Eatrenalin ging. Im Herbst 2022 hatte man die Weltpremiere des einzigartigen Erlebnisrestaurants mit dem spanischen Küchenchef Pablo Montoro gefeiert. Zuletzt verantwortete für ein kurzes Zwischenspiel Alexander Mayer, der aus dem Hotel Atlantik in Hamburg gekommen war, das Menü. Nun folgt die naheliegende Lösung mit einem Koch, der schon seit 2012 im Europapark ist: Peter Hagen-Wiest, der dort mit seinem Team im Ammolite – The Lighthouse Restaurant zum elften Mal in Folge mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet ist.