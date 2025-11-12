Nach dem Unfall bei einer Wassershow im Europa-Park gesteht der Angeklagte Fehler bei der Montage. Er beruft sich auf alte Abläufe - zum Unmut des Richters.
12.11.2025 - 10:36 Uhr
Mehr als zwei Jahre nach einem schweren Unglück während einer Wassershow im Europa-Park in Rust hat der Prozess gegen einen 45-Jährigen vor dem Amtsgericht Ettenheim begonnen. Der Angeklagte räumte zum Auftakt Fehler beim Aufbau der Show ein. Sechs Artisten und zwei Besucher waren bei dem Einsturz von Sprungtürmen im Sommer 2023 verletzt worden - der Mann muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung in acht Fällen verantworten. Er berief sich vor Gericht jedoch auf alte Abläufe und auch auf Vorgaben des Europa-Parks.