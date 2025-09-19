Backnang verwandelt sich beim Mobilitätstag am Samstag, 20. September, in ein Forum für nachhaltige Fortbewegung – mit Infoständen, Vorträgen und Aktionen. Bus und Bahn sind kostenlos.
19.09.2025 - 08:00 Uhr
Mobilität für alle! – unter diesem Motto beteiligt sich Backnang an der Europäischen Mobilitätswoche. Wer am Samstag, 20. September, unterwegs ist, kann das buchstäblich erfahren: Alle Buslinien im Stadtgebiet, in den Ortsteilen sowie die S-Bahnen zwischen Backnang und Maubach sind kostenlos.