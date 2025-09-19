Backnang verwandelt sich beim Mobilitätstag am Samstag, 20. September, in ein Forum für nachhaltige Fortbewegung – mit Infoständen, Vorträgen und Aktionen. Bus und Bahn sind kostenlos.

Mobilität für alle! – unter diesem Motto beteiligt sich Backnang an der Europäischen Mobilitätswoche. Wer am Samstag, 20. September, unterwegs ist, kann das buchstäblich erfahren: Alle Buslinien im Stadtgebiet, in den Ortsteilen sowie die S-Bahnen zwischen Backnang und Maubach sind kostenlos.

Doch nicht nur die freie Fahrt lockt: Die Stadt lädt von 11 bis 17 Uhr in den Biegel, wo ein Aktionstag die großen Linien der Verkehrsentwicklung sichtbar macht – mit Vorträgen, Infoständen und zahlreichen Mitmachaktionen.Im Mittelpunkt stehen die Umgestaltung der Sulzbacher Straße, der Umbau des Bahnhofs zur Mobilitätsdrehscheibe oder die Sicherheit der Schulwege. Auch große Infrastrukturprojekte wie die Gesamtmaßnahme B14 und der Neubau des Murrtalviadukts werden vorgestellt.

Angebote zum Anfassen beim Mobilitätstag

Neben Plänen für die Zukunft gibt es auch ganz praktische Erlebnisse. Wer möchte, kann beim RadCheck kleine Reparaturen erledigen lassen oder sein Fahrrad in der mobilen Waschanlage blitzblank machen. Die Zukunftswerkstatt Rückenwind lädt dazu ein, den Alltag mit Barrieren nachzuempfinden und so ein neues Verständnis für Inklusion zu entwickeln. Die Jongliergruppe Kajom sorgt für Spektakel mit Hochrädern, Tallbikes und einer Draisine – und gibt Mini-Workshops im Jonglieren. Und wer wissen will, wie es hinter den Kulissen eines Busbetriebs aussieht, kann beim Tag des Busses im OVR-Betriebshof Kuchengrund von 11 bis 14 Uhr einen Blick in Werkstatt und Fahrdienst werfen.

Impulse liefern außerdem Fachleute in einem Vortragsprogramm am Biegel:

11 Uhr: Begrüßung durch Tobias Großmann, Leiter des Stadtplanungsamts, der den Mobilitätstag offiziell eröffnet und das Programm vorstellt.

Begrüßung durch Tobias Großmann, Leiter des Stadtplanungsamts, der den Mobilitätstag offiziell eröffnet und das Programm vorstellt. 11.30 Uhr: „Mobilität der Zukunft“ – Helen Gremmelmaier und Benjamin Coban vom FZI Forschungszentrum Informatik sprechen über das intelligente Auto, das sein Umfeld analysiert und Fahraktionen selbständig plant oder ausführt.

„Mobilität der Zukunft“ – Helen Gremmelmaier und Benjamin Coban vom FZI Forschungszentrum Informatik sprechen über das intelligente Auto, das sein Umfeld analysiert und Fahraktionen selbständig plant oder ausführt. 12.30 Uhr: „Country to City Bridge“ – Michael König vom Karlsruher Institut für Technologie erläutert, wie autonome Shuttles, Ride-Pooling und Co. die Lücke zwischen Stadt und Land schließen könnten, als Alternativen zum privaten Pkw.

„Country to City Bridge“ – Michael König vom Karlsruher Institut für Technologie erläutert, wie autonome Shuttles, Ride-Pooling und Co. die Lücke zwischen Stadt und Land schließen könnten, als Alternativen zum privaten Pkw. 14 Uhr: „THE STÄDT – Einzelhandel und Mobilität“ – ein Beitrag, gefördert durch die AGFK Baden-Württemberg, der beleuchtet, welchen Mehrwert attraktive Ortsmitten für Mobilität und Handel bringen.

„THE STÄDT – Einzelhandel und Mobilität“ – ein Beitrag, gefördert durch die AGFK Baden-Württemberg, der beleuchtet, welchen Mehrwert attraktive Ortsmitten für Mobilität und Handel bringen. 15.30 Uhr: „Mobilität für alle!“ – Simon Maier vom Kreisjugendring Rems-Murr berichtet aus seinem Alltag als Rollstuhlfahrer und beantwortet Fragen aus dem Publikum.

„Mobilität für alle!“ – Simon Maier vom Kreisjugendring Rems-Murr berichtet aus seinem Alltag als Rollstuhlfahrer und beantwortet Fragen aus dem Publikum. 16 Uhr: Prämierung des Stadtradelns – humorvoll präsentiert von Professor Pröpstls Puppentheater, das die Gewinner auf seine ganz eigene Weise in Szene setzt.

Auftakt für Aktionsplan Mobilität

Der Mobilitätstag bildet zugleich den Auftakt für den neuen Aktionsplan Mobilität, Klima und Lärmschutz. Bürgerinnen und Bürger können vor Ort ihre Ideen einbringen oder online über den „Ideenmelder“ Vorschläge abgeben. Damit stellt die Stadt die Weichen für ein modernes Verkehrssystem, das Klima, Lärmschutz und Lebensqualität verbindet.

Mobilität für alle

Mobilitätswoche

Weitere Infos zu Teilnahme- und Beteiligungsmöglichkeiten finden sich unter www.umweltbundesamt.de sowie auf www.mobilitaetswoche.eu.

Stadt Backnang

Weitere Fragen beantwortet die Stadtverwaltung per Mail an mobilitaet@backnang.de und unter Telefon 07191 894-272.