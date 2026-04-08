Europas Raumfahrtindustrie will selbstständiger werden. Der zweite Testflug der deutschen «Spectrum»-Rakete soll am Donnerstag stattfinden - es wäre ein großer Schritt.
08.04.2026 - 13:36 Uhr
Andøya/München - Das bayerische Raumfahrtunternehmen Isar Aerospace will am Donnerstag einen neuen Versuch für den Start zum zweiten Testflug der deutschen Weltraumrakete "Spectrum" unternehmen. Das Zeitfenster öffne sich um 22.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ), teilte Isar Aerospace in München mit. Der Startversuch soll live ab 21.00 Uhr auf YouTube übertragen werden.