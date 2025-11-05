Präsident Trump ist ein unberechenbares, willkürliches sicherheitspolitisches Risiko. Deshalb muss sich Europa von den USA dauerhaft unabhängig machen.
05.11.2025 - 13:14 Uhr
Russlands Überfall auf die Ukraine hat Europa aus seiner strategischen Komfortzone gerissen. Jahrzehntelang verließen sich Regierende von London über Paris bis Berlin auf die USA: militärisch, technologisch, logistisch. Bis Donald Trump kam – und das Vertrauen in die Bündnisfähigkeit Amerikas nachhaltig zerstörte. Das zwingt Europa, sich unabhängig von US-Willkür zu machen. In einer Zeit, in der Kiew zeigt, dass Eigenständigkeit selbst unter widrigsten Umständen möglich ist. Die Ukraine ist unfreiwillig zum Labor europäischer Selbstbehauptung geworden – und damit zum Lehrmeister.