 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Die Achse Berlin-Rom wird wichtiger

Europäische Union Die Achse Berlin-Rom wird wichtiger

Europäische Union: Die Achse Berlin-Rom wird wichtiger
1
Giorgia Meloni und Friedrich Merz trafen sich zu den deutsch-italienischen Regierungskonsultationen in Rom. Foto: Michael Kappeler/dpa

Weil Frankreichs Präsident Macron unter politischer Schwindsucht leidet, setzt Friedrich Merz verstärkt auf Giorgia Meloni, kommentiert Rainer Pörtner.

Politik/Baden-Württemberg: Rainer Pörtner (pö)

Wer im Moment auf die größeren Länder in der EU schaut, der sieht vor allem zwei mit einer höheren Stabilität und entsprechend starken Regierungschefs: Deutschland und Italien.

 

Im Vergleich mit den Spitzenleuten in Spanien, Polen und insbesondere Frankreich können sich Friedrich Merz und Giorgia Meloni – bei allen Schwierigkeiten, die auch sie haben – innenpolitisch auf halbwegs sicherem Fundament bewegen.

Unsere Empfehlung für Sie

Trump und sein Friedensrat: Ein Mar-a-Lago der Weltpolitik

Trump und sein Friedensrat Ein Mar-a-Lago der Weltpolitik

Der amerikanische Präsident will eine internationale Organisation gründen, in der im Wesentlichen ein Mann das Sagen haben soll – er selbst.

Vor allem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist geschwächt: Er hat als Staatschef nur noch eine Restlaufzeit bis 2027, im Parlament fehlt ihm die eigene Mehrheit.

Meloni genießt das Wohlwollen des US-Präsidenten Trump

Seit einiger Zeit ist zu beobachten, dass Merz beim Management internationaler Krisen wie bei Reformfragen in der EU den Schulterschluss mit Meloni sucht. Dafür gibt es, neben der politischen Schwindsucht Macrons, eine ganze Reihe guter Gründe.

Merz und Meloni können miteinander, das führten sie jetzt bei den deutsch-italienischen Regierungskonsultationen öffentlich vor. Meloni genießt das Wohlwollen des US-Präsidenten Donald Trump, das eröffnet wichtige Gesprächskanäle nach Washington.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-WM in den USA: Kann Trump ein guter Gastgeber für die Fußball-WM sein?

Fußball-WM in den USA Kann Trump ein guter Gastgeber für die Fußball-WM sein?

Fifa-Präsident Gianni Infantino beteuert die Gastfreundschaft der USA. Doch Trumps Politik sorgt für Verunsicherung bei Spielern und Fans.

Italiens rechtspopulistische Regierungschefin ist klar auf der Seite der Ukraine-Unterstützer und sie fährt einen überraschend EU-freundlichen Kurs. Bei vielen Themen, insbesondere Bürokratie-Abbau und Stärkung europäischer Wettbewerbsfähigkeit, sind Meloni und Merz auf einer Wellenlänge.

Wenn sich Rom und Berlin hierbei unterhaken, kann das der gesamten EU nutzen.

Weitere Themen

Europäische Union: Die Achse Berlin-Rom wird wichtiger

Europäische Union Die Achse Berlin-Rom wird wichtiger

Weil Frankreichs Präsident Macron unter politischer Schwindsucht leidet, setzt Friedrich Merz verstärkt auf Giorgia Meloni, kommentiert Rainer Pörtner.
Von Rainer Pörtner
Braucht Deutschland den „Bürokratie-Schredder“?

62 Milliarden Euro für Bürokratie Braucht Deutschland den „Bürokratie-Schredder“?

Der Staat möchte einiges ganz genau wissen. Und Betriebe müssen die Informationen vorhalten. Allein die Arbeitszeit kostet sehr viel Geld. Braucht es den „Bürokratie-Schredder“?
Im US-Bundesstaat Minnesota: Fünfjähriger bei ICE-Einsatz festgenommen

Im US-Bundesstaat Minnesota Fünfjähriger bei ICE-Einsatz festgenommen

Die US-Einwanderungsbehörde ICE nimmt während eines Einsatzes in Minneapolis einen Jungen mit seinem Vater in Gewahrsam. Schulbezirk und Heimatschutz widersprechen sich zu dem Vorfall.
Holocaust-Gedenktag am 27. Januar: Warum ist das Erinnern an den Holocaust weiter wichtig?

Holocaust-Gedenktag am 27. Januar Warum ist das Erinnern an den Holocaust weiter wichtig?

Am 27. Januar ist der Holocaust-Gedenktag. Aber was sagt er uns und vor allem der jungen Generation heute noch? Antworten von Menschen, die ihr Leben dem Thema gewidmet haben.
Von Thomas Faltin
Wie lange ist Donald Trump noch Präsident?

Ende seiner Amtszeit Wie lange ist Donald Trump noch Präsident?

Donald Trump ist zum zweiten Mal Präsident der USA. Wie lange ist er noch im Amt und kann er erneut gewählt werden?
Von Lisa Klopp-Jaber
Nach Fotos in Davos: Trump fällt erneut mit Bluterguss an der Hand auf

Nach Fotos in Davos Trump fällt erneut mit Bluterguss an der Hand auf

Blaue Flecken an Trumps Händen haben schon häufiger für Diskussionen über seinen Gesundheitszustand gesorgt. Nun zeigen Fotos erneut eine Verfärbung. Was sagt der US-Präsident dazu?
Gespräche in Abu Dhabi: Moskau bestätigt Teilnahme an Ukraine-Treffen

Gespräche in Abu Dhabi Moskau bestätigt Teilnahme an Ukraine-Treffen

Mehr als drei Stunden dauern diesmal die Gespräche zwischen Kremlchef Putin und US-Gesandten in Moskau. Wie geht es nun weiter nach fast vier Jahren Krieg in der Ukraine?
Russischer Angriffskrieg: Von der Leyen sieht neuen Ukraine-Plan auf der Zielgeraden

Russischer Angriffskrieg Von der Leyen sieht neuen Ukraine-Plan auf der Zielgeraden

Die Ukraine steht in den Gesprächen über einen möglichen Friedensdeal vor schwierigen Entscheidungen. Kann ein Plan für Wohlstand und Wachstum helfen?
Spannungen im Nahen Osten: Trump: Riesige Flotte ist auf dem Weg Richtung Iran

Spannungen im Nahen Osten Trump: Riesige Flotte ist auf dem Weg Richtung Iran

Schon in der vergangenen Woche wurde publik, dass die USA angesichts der Spannungen mit Iran Militär nach Nahost verlegen. Nun äußert sich auch Trump dazu.
Eigenes Parteiradio: Neue Heimat für Österreichs Rechte – bald auch in Deutschland?

Eigenes Parteiradio Neue Heimat für Österreichs Rechte – bald auch in Deutschland?

Die AfD prüft, einen Radiosender nach Vorbild des neuen FPÖ-Senders „Austria First“ zu gründen. Rechtlich dürfte das allerdings kaum umsetzbar sein.
Von Julian Meier
Weitere Artikel zu Kommentar Italien Frankreich Deutschland Friedrich Merz
 
 