Europäische Union Die Achse Berlin-Rom wird wichtiger
Weil Frankreichs Präsident Macron unter politischer Schwindsucht leidet, setzt Friedrich Merz verstärkt auf Giorgia Meloni, kommentiert Rainer Pörtner.
Wer im Moment auf die größeren Länder in der EU schaut, der sieht vor allem zwei mit einer höheren Stabilität und entsprechend starken Regierungschefs: Deutschland und Italien.
