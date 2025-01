Fragen der Wettbewerbsfähigkeit Europas stehen am Freitag und Samstag im Mittelpunkt des Treffen der EVP-Spitzen in Berlin.

Norbert Wallet 16.01.2025 - 15:14 Uhr

Großer Bahnhof am Freitag und Samstag im Konrad-Adenauer-Haus, der Parteizentrale der CDU – und mittendrin Friedrich Merz. An den beiden Tagen findet in Berlin eine Art Familientreffen der europäischen Konservativen statt. Angesagt haben sich allein neun Staats- und Regierungschefs. Auch die Oppositionsführer aus Staaten, in denen die Parteien, die sich unter dem Dach der Europäischen Volkspartei (EVP) sammeln, nicht regieren, kommen in die Hauptstadt. Dort werden sie dann auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Manfred Weber treffen. Der CSU-Politiker ist gleichzeitig Parteichef der EVP und Fraktionschef im Europäischen Parlament.