In der Krise rückt Island näher an die EU: Die Bevölkerung soll über die Wiederaufnahme von Beitrittsverhandlungen abstimmen. Beim letzten Mal waren die nicht erfolgreich verlaufen.
06.03.2026 - 14:33 Uhr
Islands Regierung will die Bevölkerung über die Wiederaufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union abstimmen lassen. Ein Referendum dazu soll am 29. August stattfinden, wie die isländische Außenministerin Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir am Freitag bei einer Pressekonferenz ankündigte.