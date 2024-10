Zwar sinkt die Inflation im Euroraum, doch die schwache Wirtschaft macht der Notenbank Sorgen. Auch der Nahostkonflikt und wichtige Wahlen beunruhigen die EZB. Zu Zinssenkungen hält sie sich bedeckt.

dpa 29.10.2024 - 12:47 Uhr

Frankfurt/Main - Die Europäische Zentralbank (EZB) betrachtet die schwache Konjunktur in der Eurozone mit Sorge und fürchtet zugleich geopolitische Risiken. Was das Wachstum angehe, habe man keine guten Nachrichten, sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos in einem Interview mit der italienischen Nachrichtenagentur ANSA, das auf der Webseite der Notenbank veröffentlicht wurde.