Mit ihrer achten Zinssenkung seit Juni 2024 versucht die EZB zur Inflationsnormalität zurückzukehren und rückt die Wirtschaft in den Fokus. Das große Fragezeichen heißt Trump.

Das war keine Überraschung mehr: Die Mehrheit der Finanzmarktexperten hatte vorhergesagt, dass die Europäische Zentralbank den Leitzins auf 2,0 Prozent senken würde. So kam es dann auch. Gut so. Der Inflationsdruck ist weg – der Teuerungsschock seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs ist verdaut. Im Euroraum ist die Inflationsrate sogar unter das mittelfristige Ziel von 2,0 Prozent gefallen. Insofern hatte die EZB an der Stelle wohl keine Wahl mehr.