Mit Blick auf die skandinavischen Gastländer beim Kultursommer 2026 sammelt das Fellbacher Kulturamt Legosteine, um daraus Kunstwerke entstehen zu lassen.
16.10.2025 - 11:00 Uhr
Wenn alles genau so läuft, wie es sich die Verantwortlichen erhoffen, dann wird das Fellbacher Kulturamt demnächst mit Legosteinen nur so überhäuft. Denn die Organisatoren benötigen derartige Klemmbausteine in größeren Mengen – mit vorausschauendem Blick auf den Europäischen Kultursommer, der sich von Mai bis Juli 2026 um Skandinavien dreht.