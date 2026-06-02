Europäischer Kultursommer Skandinaviens Jazz-Elite in Fellbach – das erwartet Besucher beim Jazzgipfel
Zum Europäischen Kultursommer in Fellbach kommen ein deutsch-norwegisches und ein dänisches Trio in die Fellbacher Musikschule.
Zum Europäischen Kultursommer in Fellbach kommen ein deutsch-norwegisches und ein dänisches Trio in die Fellbacher Musikschule.
Nach der kurzen Pfingstferienpause startet der Europäische Kultursommer in Fellbach – Gastländer sind die drei skandinavischen Königreiche Schweden, Dänemark und Norwegen – mit einem Doppelschlag in den zweiten Abschnitt des Festivals. An diesem ersten Wochenende im Juni lockt ein deutsch-skandinavischer Jazzgipfel in die Musikschule Fellbach am Guntram-Palm-Platz.