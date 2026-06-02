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  6. Skandinaviens Jazz-Elite in Fellbach – das erwartet Besucher beim Jazzgipfel

Europäischer Kultursommer Skandinaviens Jazz-Elite in Fellbach – das erwartet Besucher beim Jazzgipfel

Europäischer Kultursommer: Skandinaviens Jazz-Elite in Fellbach – das erwartet Besucher beim Jazzgipfel
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Jazzgipfel-Auftakt mit Letters From Nowhere: Hans Fickelscher aus Fellbach spielt mit Clara Vetter (Piano), Håvard Nordberg Funderud (Gitarre) und Petter Asbjørnsen (Kontrabass) am Freitag in der Musikschule Fellbach. Foto: Uwe Zimmermann (cf)

Zum Europäischen Kultursommer in Fellbach kommen ein deutsch-norwegisches und ein dänisches Trio in die Fellbacher Musikschule.

Nach der kurzen Pfingstferienpause startet der Europäische Kultursommer in Fellbach – Gastländer sind die drei skandinavischen Königreiche Schweden, Dänemark und Norwegen – mit einem Doppelschlag in den zweiten Abschnitt des Festivals. An diesem ersten Wochenende im Juni lockt ein deutsch-skandinavischer Jazzgipfel in die Musikschule Fellbach am Guntram-Palm-Platz.

 

Zum Auftakt des Jazzwochenendes treffen am Freitag, 5. Juni, um 20 Uhr zwei Musiker aus Norwegen auf zwei der bekanntesten Musiker im Raum Stuttgart. Das deutsch-norwegische Trio Letters from Nowhere (Clara Vetter, Piano, Sampler; Håvard Nordberg Funderud, Gitarre, Sampler; Petter Asbjørnsen, Kontrabass, Sampler) wurde an der Musikhochschule Kopenhagen gegründet und gilt heute als herausragendes Beispiel der jungen innovativen europäischen Jazzszene.

Wie der Soundtrack zu einem modernen Film noir

Die Musik verbindet komponierten und improvisierten Jazz mit akustischem Spiel und Live-Elektronik – mutig, poetisch und filmisch, wie der Soundtrack zu einem modernen Film noir. Das Trio tourte mehrfach durch Deutschland und Europa.

Während der Corona-Pandemie entwickelte sich zudem eine enge Zusammenarbeit zwischen Pianistin Clara Vetter und dem Schlagzeuger Hans Fickelscher (Drums, Electronics, zudem Dozent an der Musikschule Fellbach) in interdisziplinären Tanzprojekten mit improvisierter Livemusik. Die Musik des Quartetts bewegt sich zwischen fein verwobenen Kompositionen und offenen, auch elektronisch verfremdeten Improvisationen. „Dank der Sensibilität und des Einfallsreichtums der Künstler haben wir es mit einem wunderbaren musikalischen Abenteuer zu tun“, urteilt die Fachpresse.

Das Daniel Karlsson Trio aus Schweden bietet am Samstagabend Jazz, Soul und Pop mit „klarer nordischer Note“. Foto: Martynas Justinevicius

Am zweiten Abend des Jazz-Gipfels, am Samstag, 6. Juni, ist um 20 Uhr das schwedische Daniel Karlsson Trio zu Gast. Wohl kein zweiter Jazzpianist verknüpft Leidenschaft, Kreativität und Humor so virtuos miteinander wie der Pianist Daniel Karlsson, heißt es in der Ankündigung.

Karlsson gilt als einer der spannendsten europäischen Jazzmusiker und erinnert in vielerlei Hinsicht an das legendäre Trios e.s.t., nicht zuletzt durch sein Album „Fusion for Fish“, für das seine Band den schwedischen Jazz Grammy 2015 gewann. 2023 brachte das Trio mit „Sorry Boss“ sein achtes Album heraus.

„Weltklasse! Rauschartige Zustände“ jubelt ein Kritiker

Zusammen mit Christian Spering (Bass) und Fredrik Rundqvist (Schlagzeug, Percussion) ist Karlsson weltweit auf den großen Festivalbühnen zu Hause und spielte bereits mit Michael Wollny, Till Brönner, Nils Landgren, Viktoria Tolstoy, Rigmor Gustafsson, Ernie Watts und Peter Erskine. Voll ausgelassener Spielfreude mischt sein Trio Jazz, Soul und Pop, jedoch schwingt immer eine klare nordische Note mit. „Weltklasse! Rauschartige Zustände“, schreibt die Presse.

Die Konzerte finden in der Musikschule Fellbach, Guntram-Palm-Platz 2, statt. Karten zum Preis von jeweils 22 Euro (ermäßigt 11 Euro) gibt es im Vorverkauf beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 2, Telefon 0711/580058, sowie bei allen Easy-Ticket-Vorverkaufsstellen.

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