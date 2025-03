In der Liederhalle sind die Roboter los

Am kommenden Montag können interessierte Laien in der Liederhalle Roboter und Künstliche Intelligenz live erleben. Der Eintritt ist frei.

Werner Ludwig 20.03.2025 - 13:23 Uhr

In der kommenden Woche ist Stuttgart erstmals Gastgeber des Europäischen Roboterforums (ERF). Gut 1300 Vertreter aus Forschung, Industrie und Politik diskutieren dann in der Landeshauptstadt über aktuelle Entwicklungen auf den Gebieten Robotik und Künstliche Intelligenz (KI). Zum ersten Mal in der 15-jährigen Geschichte des ERF sind ausdrücklich auch interessierte Laien eingeladen, Roboter und KI bei einem sogenannten Public-Engagement-Event live zu erleben.