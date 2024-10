So kommen die Riesenkürbisse nach Ludwigsburg

Michael Würsching will am Wochenende den EM-Titel im Riesenkürbiswiegen holen. Der Transport von Hessen nach Ludwigsburg ist Maßarbeit, aber auch ein großer Spaß – vor allem wegen der Schaulustigen auf der Autobahn.

Emanuel Hege 10.10.2024 - 15:51 Uhr

Die letzten Momente seien immer wieder nervenaufreibend, sagt Kürbiszüchter Matthias Würsching. Wenn das tonnenschwere Gemüse mit Umzugsgurten von einem Radlader angehoben und auf die Waage gesetzt wird, hält der 54-Jährige jedes Jahr wieder die Luft an. Ein Riss durch die Schale und ins Fruchtfleisch ist zwar unwahrscheinlich, würde ihn aber mit einem Schlag disqualifizieren. „Wenn der Kürbis in Ludwigsburg auf Waage liegt, fällt eine Last von einem ab“, sagt Würsching.