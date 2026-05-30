Europameisterschaft in Bulgarien: Olympiasiegerin Darja Varfolomeev trumpft mit Tageshöchstnote auf

Olympiasiegerin und Weltmeisterin Darja Varfolomeev zeigt sich bei den Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Bulgarien in gewohnter Stärke. Am Donnerstag startete die Meisterklasse mit dem Reifen und dem Ball in die Qualifikation für das Mehrkampffinale am Samstag und die Gerätefinals am Sonntag.

Zur Halbzeit liegt die 19-Jährige vom TSV Schmiden mit 57,15 Punkten hinter Lokalmatadorin Stiliana Nikolova (57,40) und Alina Harnasko aus Belarus (57,20) auf Platz drei. Darja Varfolomeev zog zudem mit der Tageshöchstnote von 29,75 in das Finale mit dem Reifen ein und als Sechste auch in das mit dem Ball.

Viktoria Steinfeld mit Chancen auf das Finale (Archivbild). Foto: IMAGO/Eibner

Darja Varfolomeev bei der EM in Bulgarien

Erstmals bei den kontinentalen Titelkämpfen in Varna gibt es ein echtes Mehrkampffinale mit speziellem Modus. Die besten 20 Gymnastinnen aus der Qualifikation turnen am Samstag zunächst erneut ihre Übungen mit Ball und Reifen. Aber nur die zehn Gymnastinnen mit den besten Gesamtwertungen aus diesen beiden Übungen dürfen dann im zweiten Teil des Mehrkampffinales auch mit Keulen und Band antreten.

Europameisterin wird, wer die höchste Gesamtwertung aus allen vier Routinen holt. An diesem Freitag aber müssen erst einmal noch alle ihre Übungen in der Qualifikation mit Keulen und Band absolvieren. Auch Viktoria Steinfeld, die nach soliden Auftritten mit Reifen und Ball derzeit auf dem Platz 23 im Mehrkampf liegt, also noch Chancen auf das Finale hat.

Juniorin Alessia Koch vom TSV Schmiden im Finale mit dem Reifen

Der Nachwuchs ist in Varna mit guten Leistungen vorausgegangen. Zwei der insgesamt drei deutschen Starterinnen bei den Titelkämpfen der Juniorinnen, die schon am Mittwoch begannen, haben Gerätefinals erreicht – Alessia Koch vom TSV Schmiden das Finale mit dem Reifen, Melissa Diete (TSG Neu-Isenburg) die Finals mit Ball und Band.