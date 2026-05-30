Europameisterschaft in Bulgarien Olympiasiegerin Darja Varfolomeev trumpft mit Tageshöchstnote auf
Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden holt am ersten Tag der Europameisterschaften die höchste Note mit dem Reifen.
Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden holt am ersten Tag der Europameisterschaften die höchste Note mit dem Reifen.
Olympiasiegerin und Weltmeisterin Darja Varfolomeev zeigt sich bei den Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Bulgarien in gewohnter Stärke. Am Donnerstag startete die Meisterklasse mit dem Reifen und dem Ball in die Qualifikation für das Mehrkampffinale am Samstag und die Gerätefinals am Sonntag.