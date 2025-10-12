Die Voraussetzungen waren in diesem Jahr alles andere als ideal. Dennoch präsentieren die Züchter bei der Kürbisausstellung in Ludwigsburg erneut beachtliche Kürbisse.
12.10.2025 - 18:28 Uhr
Würde es einen neuen Rekord geben? Diese Frage beschäftigte die Zuschauer in diesem Jahr beim großen Kürbiswiegen in Ludwigsburg. Schnell war klar: Die Voraussetzung waren diesmal dafür zu schlecht. Dennoch waren bei der Europameisterschaft der Riesenkürbisse im Blühenden Barock (Blüba) erstaunliche Zuchterfolge zu bestaunen.