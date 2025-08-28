Das deutsche Team startet bei der Europameisterschaft schwach. Dennoch reicht es für Gold. Die erfolgreichste Reiterin der Welt sorgt für die Entscheidung.
28.08.2025 - 16:59 Uhr
Crozet - Trotz eines schwachen Beginns hat das deutsche Team bei den Dressur-Europameisterschaften Gold gewonnen. Das Quartett um Rekordreiterin Isabell Werth mit der Stute Wendy siegte im französischen Crozet vor dem Team aus Großbritannien, das vor zwei Jahren in Riesenbeck triumphiert hatte. Es ist bereits das 26. EM-Gold für Deutschland.