Letzte Entscheidung bei der Dressur-EM: Zwei Tage nach der Bronzemedaille im Special greift Isabell Werth in der Kür noch einmal an - und gewinnt erneut Bronze.
31.08.2025 - 15:16 Uhr
Crozet - Isabell Werth ballte beide Fäuste und lachte vergnügt, als das Ergebnis ihres Rittes auf der Anzeigetafel erschien. Winkend ritt die Dressurreiterin anschließend aus der Arena im französischen Crozet, in der sie auch am letzten Tag der Europameisterschaft eine Medaille gewann - wenn auch nicht die erhoffte.