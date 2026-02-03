Nur in Badesachen verschwindet ein Mädchen aus einem Erlebnisbad, die Polizei wird alarmiert. Bald beginnt der Prozess gegen den Mann, der das Kind missbraucht haben soll.

Der Fall hatte vor allem viele Eltern aufgeschreckt: Ein sechs Jahre altes Mädchen verschwindet aus dem Erlebnisbad Rulantica in Rust und wird erst Stunden später wiedergefunden. Weil er das Kind aus dem Schwimmbad gelockt und missbraucht haben soll, steht bald ein 31-jähriger Mann in Freiburg vor Gericht. Er muss sich von Montag (9. Februar) an unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs, sexueller Nötigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht verantworten.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der Mann das Kind am Abend des 9. August in ein nahegelegenes Maisfeld geführt haben. Das Mädchen trug demnach nur Badekleidung. In dem abgelegenen Feld soll der Mann Drogen konsumiert und das Kind aufgefordert haben, ebenfalls davon zu nehmen – es habe die Substanz jedoch fallengelassen. Danach soll es zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Anschließend habe der Mann das Mädchen in ein Gebüsch an einer Straße geworfen und sich entfernt.

Erst nach zwei Stunden gefunden

Die Sechsjährige konnte sich selbst bis ins rund zwei Kilometer entfernte Kappel-Grafenhausen (Ortenaukreis) retten. Dort entdeckte sie ein Autofahrer und alarmierte die Polizei - rund zwei Stunden nach ihrem Verschwinden.

Der Verdächtige wurde etwa eine Woche später in seiner Heimat in Rumänien festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind zunächst fünf weitere Termine angesetzt.