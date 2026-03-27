Ab Juni gilt im Europa-Park das verschärfte Nichtrauchergesetz. Wer nicht die ausgewiesenen Zonen nutzt, muss mit Bußgeldern rechnen.
27.03.2026 - 10:09 Uhr
Die Euro-Mir startet in ihre letzte Saison, das Fürstentum Monaco bekommt seinen eigenen Themenbereich, doch die größte Neuheit im Europapark kommt auf Raucher zu: Künftig darf auf dem Gelände nur noch auf speziell ausgewiesenen Flächen geraucht werden. Der Erlebnispark setzt damit das verschärfte Nichtrauchergesetz des Landes Baden-Württemberg um, das vom 1. Juni an gilt und das Rauchen in Freizeiteinrichtungen auch an der freien Luft einschränkt.