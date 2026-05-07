Trotz des Finaleinzugs des SC Freiburg bleibt der Bundesliga ein Extra-Ticket für die Königsklasse verwehrt. Warum selbst ein Sieg im Endspiel daran nichts mehr ändert.

dpa 07.05.2026 - 23:06 Uhr

Freiburg - Trotz des erstmaligen Erreichens eines Europacup-Endspiels des SC Freiburg erhält die Fußball-Bundesliga keinen weiteren Champions-League-Platz über das UEFA-Ranking. Denn durch den 1:0-Sieg von Rayo Vallecano bei Racing Straßburg und dem Einzug ins Finale der Conference League kann Deutschland den knappen Rückstand auf Spanien nicht mehr einholen. Daran würde auch ein Freiburger Endspiel-Erfolg im Europa-League-Finale in Istanbul nichts mehr ändern.