Das Achtelfinal-Hinspiel von Mainz 05 in der Conference League im tschechischen Olmütz endet ohne Tore. Dafür aber droht dem Fußball-Bundesligisten ein langer Ausfall eines Winter-Zugangs.
12.03.2026 - 22:55 Uhr
Olmütz - Der FSV Mainz 05 hat die Chance auf das erste Europapokal-Viertelfinale in der Vereinsgeschichte gewahrt. Der Fußball-Bundesligist trennte sich im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League auswärts vom tschechischen Pokalsieger Sigma Olmütz mit einem 0:0. Im Rückspiel am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr) können die Mainzer mit einem Heimsieg den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.