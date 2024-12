Riesen starten mit Sieg in zweite Runde

Die Ludwigsburger Basketballer sind mit einem Sieg in die zweite Runde des Fiba Europe Cup gestartet. Ein Spieler überragte gegen Anwil Wloclawek.

Michael Bosch 04.12.2024 - 21:51 Uhr

Die MHP Riesen Ludwigsburg sind mit einem Sieg in die Zwischenrunde des Fiba Europe Cup gestartet. Das Team von Trainer John Patrick besiegte am Mittwochabend Anwil Wloclawek mit 86:82. Für die Polen war es erst die zweite Niederlage in dieser Saison.