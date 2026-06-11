Temin Joguncic aus Baden-Baden ist Europas bester Dealer. Er gewinnt bei der Europameisterschaft in seiner Heimatstadt noch eine Spezial-Disziplin. Auch der zweite Kandidat aus Deutschland überzeugt.

dpa 11.06.2026 - 10:34 Uhr

Baden-Baden - Der beste Croupier Europas ist Temin Joguncic aus dem Casino Baden-Baden. Der 27-Jährige setzte sich bei den diesjährigen European Dealer Championship - die Europameisterschaften der Croupiers und Dealer - gegen 30 Konkurrentinnen und Konkurrenten aus 17 Ländern durch. "Es ist unglaublich", sagte er nach der Verkündung am Mittwochabend in Baden-Baden. Es sei toll, bei der EM in seiner Heimatstadt den Sieg zu holen.