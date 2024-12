Herrenberg hat nach dem ersten Vier-Jahres-Zyklus des European Energy Awards 60 Prozent der Anforderungen erfüllt. Der Gemeinderat gibt nach intensiven Beratungen grünes Licht für die Fortführung.

Käthe Ruess 29.12.2024 - 12:31 Uhr

Ist der European Energy Award (EEA) ein aussagekräftiger Gradmesser für die Güte der Klimaschutz-Maßnahmen in der Stadt? Oder eher nur eine teure Kür? Darüber hat der Herrenberger Gemeinderat – auch angesichts der angespannten Haushaltslage – kontrovers diskutiert. Unterm Strich überwog bei einer Mehrheit die positiven Aspekte: 19 Ja-Stimmen bei neun Gegenstimmen und einer Enthaltung bedeuten, dass das europäische Qualitäts- und Managementsystem, mit dem die Erfolge einer Kommune in puncto Energieeffizienz und Klimaschutz sicht- und messbar gemacht werden sollen, nun in den zweiten Zertifizierungszyklus starten kann.