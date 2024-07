Stuttgart Surge reiste als haushoher Favorit ans Mittelmeer und wurde dieser Rolle auch gerecht: Das ungeschlagene Team von Cheftrainer Jordan Neuman gewann bei den Barcelona Dragons mit 71:7 (6:0, 27:7, 21:0, 0:0) und bleibt damit in der European Football League (ELF) Tabellenführer der Central Conference vor den Raiders Tirol und den Munic Ravens. „Das war ein dominanter Auftritt und ein klar verdienter Sieg von meinem Team, das gibt uns weiter Selbstvertrauen“, sagte Neuman, „wir haben aber auch ein paar Fehler gemacht, aus denen wir lernen wollen.“

Das Spiel in der katalanischen Metropole hatte sowohl in der Offensive als auch in der Defensive einige Highlights zu bieten. Das Surge-Team zeichnete sich insbesondere durch Runs aus. Zum zweitem Mal in dieser Saison erlief die Offensive mehr Yards als sie durch Pässe erzielte. Touchdowns für die Stuttgarter gelangen Darrell Stewart Jr, Levin Liebenov, Yannick Mayr (je 2), Kai Hunter, Chad-Adri Walrond, Nico Wiedmann und Omar Dittrich.

Das nächste Spiel führt die Surge am 3. August (19 Uhr) nach Italien. Im Mailänder Velodromo Maspes-Vigorelli geht es gegen die Milano Seaman.