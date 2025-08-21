European League of Football Alles oder nichts – Stuttgart Surge ist heiß auf die Play-offs
Das Surge-Team trifft im Kampf um den Einzug ins Halbfinale auf die Madrid Bravos – gegen die starken Spanier wird die Defensive besonders gefordert sein.
Der letzte Sieg bei den Fehervar Enthroners war nur noch eine Formsache. Schon vor dem 47:20-Erfolg in Ungarn stand fest, dass Stuttgart Surge die Division West der European League of Football (ELF) gewonnen hatte. Folglich lag das Risiko, T-Shirts mit dem Aufdruck „Champion“ zu bedrucken und nach dem abschließenden Spiel der Hauptrunde zu verteilen, bei null. Interessant war allerdings, was auf dem neuen Kleidungsstück der Surge-Footballer hintendrauf zu lesen war: „#BringItHome“.