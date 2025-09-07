Stuttgart fiebert dem großen Showdown entgegen. Schon am Tag vor dem Finale der European League of Football ist zu spüren, dass hier Geschichte geschrieben werden könnte.
07.09.2025 - 10:17 Uhr
Gelbgrün und Schwarz leuchten die Trikots auf den Bierbänken vor dem Mercedes-Benz Museum. Zwischen Bierbechern und einem Blitz als Symbol der Surge spürt man vor allem eines: jede Menge Vorfreude auf das Finale. Die Stimmung ist gelöst, die Gespräche drehen sich längst um das Spiel am Sonntag. „Die Spieler sind heiß wie Frittenfett“, sagt einer lachend – und ringsum wird zustimmend genickt.