Im Video: So blickt Surge-Star Louis Geyer auf die ELF-Saison mit dem Heim-Finale

European League of Football

Demnächst startet das Team von Stuttgart Surge die Vorbereitung auf die neue Saison in der European League of Football. Besondere Motivation bringt das Endspiel in Stuttgart. Wie blickt Wide Receiver Louis Geyer auf die kommenden Monate?

Dirk Preiß 23.01.2025 - 18:41 Uhr

Der Saisonstart am 18. Mai ist für Stuttgart Surge noch ein bisschen weg. Doch die Vorfreude auf die neue Spielzeit in der European League of Football (ELF) ist beim Team aus der Landeshauptstadt schon jetzt riesengroß. Was auch mit dem Endspielort zu tun hat.